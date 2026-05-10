Mardîn 1969 Spor piştî 18 salan derbasî Lîga 1emîn a Trendyolê bû ku serkeftina tîmê hat pîrozkirin

Alîgirên Mardîn 1969 Sporê ya ku di fînala play-off a Koma Sor a Lîga 2yemîn a Nesineyê da Muşsporê têk bir û piştî 18 salan vegeriya Lîga 1emîn, serkeftina tîma xwe bi coşeke mezin pîroz kirin.
Mardîn 1969 Sporê di 34 pêşbirkên Koma Sor da 22 caran bi ser ket, 5 caran beramberî hev ma û 7 caran jî têk çû û sezona normal bi 71 puanan va di rêza duyemîn da bi dawî kir û mafê lîstina di play-offê da bi dest xist.
Di tûra yekem a play-offê da Mardîn 1969 Spor û tîma AKEDAŞ Kahramanmaraş Îstîklalspor hatin pêşberî hev û tîm bi 6-5 serkeftinê va derbasî fînalê bû.
Di fînalê da jî Mardîn 1969 Spor û Muşspor li Stada Diyarbekirê hatin pêşberî hev û tîmê bi 2-1 Muşspor têk bir.
Bi serkeftina pêşbirka fînalê va Mardîn 1969 Spor piştî 18 salan derbasî Lîga 1emîn bû.
Alîgirên tîmê li Parka Demokrasî û Şehîdan a 15ê Tîrmehê hatin bal hev û serkeftinê pîroz kirin.
Alîgiran bi wesayîtên xwe va konvoyek çêkirin û li navenda bajêr geriyan.
Li deverên cûda yên bajêr jî pîrozbahî hatin lidarxistin.