Malbatên Wanî "nobeta ewladan" a li ber avahiya DEM Partiyê domand

Nevzat Umut Uzel
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Li Wanê malbatên ku rêxistina terorê PKKyê zarokên wan revandine serê çiyê, vê hefteyê jî çalakiya xwe ya li ber Serokatiya Parêzgehê ya DEM Partiyê domand.
Malbatên li kuçeya Menekşeyê civiyan, alayên Tirk û wêneyên ewladên xwe bilind kirin û heta pêşiya Serokatiya Parêzgehê ya DEM Partiyê meşiyan.
Dê û bavên ku bi salan e çalakiya xwe didomînin, bangî zarokên xwe kirin da ku teslîm bibin.
Beşdarê çalakiyê Fevzi Yagmur diyar kir ku ew ê ji bo ewladên xwe çalakiya xwe bidomînin.
Yagmur bangî kurê xwe kir û wiha got, "Kurê min ku dengê min tê te vegere were. Em li benda te ne. Ev qas însan tên vir ku zarokên wan vegerin, hûn jî teslîmî hêzên dewletê bibin."