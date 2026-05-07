Malbatên Wanî "nobeta ewladan" a li ber avahiya DEM Partiyê domand

Orhan Sağlam, Nevzat Umut Uzel
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Li Wanê malbatên ku rêxistina terorê PKKyê zarokên wan revandine serê çiyê, vê hefteyê jî çalakiya xwe ya li ber Serokatiya Parêzgehê ya DEM Partiyê domand.
Malbatên li kuçeya Menekşeyê civiyan, alayên Tirk û wêneyên ewladên xwe bilind kirin û heta pêşiya Serokatiya Parêzgehê ya DEM Partiyê meşiyan.
Dê û bavên ku bi salan e çalakiya xwe didomînin, bangî zarokên xwe kirin da ku teslîm bibin.
Nazli Sancara ku ji bo keça xwe di çalakiyê da beşdar e ji rojnamegeran ra diyar kir ku ew ê çalakiya xwe bidomînin.
Sancarê bal kişand ku ew ê dev ji têkoşîna xwe bernedin û wiha dewam kir:
"Me havîn û zivistan di her şert û mercê da ev têkoşîna xwe ya rewa domand. Me kefen li stûyê xwe aland û em wisa derketin vê rêyê. Bêyî tirs û veger, em di vê rêya xwe da dimeşin û em ê heya can di cesed da be jî berdewam bin. Ez ji vir bangî zarokên li çiyê dikim, bira werin teslîmî hêzên me yên ewlekariyê bibin. Wan qelema we şikand, hûn jî çeka wan bişkênin. Em li vir bi hesret li benda we ne."