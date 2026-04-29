MÎTê belgeya aidî serdema ku Xumeyniyê serekê Şoreşa Îslamî ya Îranê li Tirkiyeyê niştecih bû weşand

Utku Şimşek
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî (MÎT) nivîsa bi tarîxa 11ê Mijdara 1964an ku bi îbareya "pir veşartî" di çarçoveya niştecihbûna li Tirkiyeyê ya Ayetullah Xumeyniyê serokê Şoreşa Îslamî ya Îranê, weşand.
Di malpera înternetê ya fermî ya MÎTê da, raporên îstixbaratê yên nû li beşa "Belge" ya di bin serenava "Koleksiyona Taybet" da hatin zêdekirin.
Di belgeyê da fermannameya heye ku bi tarîxa 11ê Mijdara 1964an ku bi îbareya "pir veşartî" bi îmzeya Reîsê Xizmetê yê Ewlekariya Neteweyî, ji Şeftiya Navendî ya Stenbolê ra hatiye şandin.
Li gorî belgeyê Xumeyniyê serekê Şoreşa Îslamî ya Îranê di 4ê Mijdarê 1964an heta 5ê Cotmeha 1965an, bi çavdêriya MÎTê li Tirkiyeyê niştecih bûye.
Di raporê da van îfadeyan cih girt:
"Mêvanê Îranî hatiye Tirkiyeyê û biryar pê hat dayin ku li Bursayê bê niştecihkirin. Xaniyê ku mêvan lê bimîne û karûbarên din ên derbarê mêvan da dê bîzatîhî ji aliyê Amîrtiya Yuvayê ya Bursayê va werin dabînkirin. Fermana pêwîst bi awayî nivîskî û devkî ji Amîrtiya Yuvayê ya Bursayê ra hatiye şandin. Dê ji bo mêvan şîfre bê bikaranîn û di mixaberatên din da kodnavê "Bellî" bê bikaranîn. Ez agahiyan rica dikim."