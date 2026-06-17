MÎTê Ahmet Kazanciyê qaşo ji berpirsên rêxistina terorê DEAŞê qefalt

Yusuf Soykan Bal
17 Hezîran 2026•Rojanekirin: 17 Hezîran 2026
Di operasyona Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî (MÎT) ya dijî DEAŞa rêxistina terorê da Ahmet Kazanciyê qaşo ji berpirsên rêxistinê li herêma sînor hat girtin û bo Tirkiyeyê hat veguhestin.
Li gorî agahiya ji çavkaniyên ewlekariyê hat wergirtin, MÎTê li dijî şaxa çapemeniyê ya "Wilayeta Xoresanê" ya rêxistina terorê DEAŞê operasyon li dar xist.
Di operasyonê da Ahmet Kazanciyê kodnavê "Ebû Ubeyde" û "Ebû Îbrahîm" bi kar tîne hat qefaltin. Hat tesbîtkirin, piştî qefaltina Ozgur Altunê kodnav "Ebû Yasîr el-Turkî" yê berpirsê çapemeniya Tirkiyeyê yê DEAŞê, ketiye şûna wî.
Bi xebatên MÎTê va hat tesbîtkirin ku Kazanci ji Tirkiyeyê derbasî herêma Efxanistan-Pakistanê bûye û li vir di kampan da peywira aktîf cîbicî kiriye. Hat tesbîtkirin, Kazanci di veguhestina unsûrên rêxistinê ya ji Tirkiyeyê bo herêmê da tevî Ozgur Altun fealiyet meşandiye û her wiha piştî derdestbûna Altun, fealiyetên rêxistinî hildane ser milê xwe.
- Ji êrîşên li Pakistanê bi saxî xilas bûye
Ji aliyê din va bi xebatên hesas ên MÎTê va hat tesbîtkirin, Kazanci bi saxî ji êrîşên asîmanî yên li Pakistanê yên dijî unsûrên DEAŞê filitiye, bi rêyên dereqanûnî derbasî Tirkiyeyê bûye û plan kiriye ku xebatên xwe yên rêxistinî bidomîne.
MÎT li ser vê yekê ket liv û tevgerê, Kazanci li herêma sînor bi operasyonê va derdest kir.
- Li xwe mukir hat, planên çalakiyê deşîfre bûn
Kazanci di îfadeya xwe da li xwe mukir hat ka bi Ozgur Altun ra çi peywendiya wî heye, di bin sîwana DEAŞê da perwerdeya çekî û îdeolojîk wergirtiye, li ser navê rêxistinê fealiyetên çapemeniyê û propagandayê meşandine.
Bi operasyonê va planên çalakiyê yên DEAŞê yên dijî Tirkiyeyê hatin têkbirin, torên veguhestina endaman ên rêxistinê hatin deşîfrekirin.