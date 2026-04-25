"Mîsyona Biharê ya 2026an" a Fîloya Kurewî ya Sumudê amade ye ku ji Îtalyayê derkeve rê

Barış Seçkin
25 Nîsan 2026•Rojanekirin: 25 Nîsan 2026
Fîloya Kurewî ya Sumudê ya ku nûnerên saziyên civakî yên sivîl, aktîvîst û dildarên ku ji welatên cihê hatin pêk tê û înîsiyatîfeke sivîl e ku di sala 2025an da ji bo ku alîkariya însanî bigihîne Xezeyê hatiye avakirin cara duyemîn amadehî dike ku ji Îtalyayê derkeve rê.
Tekneyên ku di 12ê nîsanê da ji Barselonaya bajarê Îspanyayê derketin rê û di 23yê nîsanê da gihaştin Girava Sîcîlyayê ya Îtalyayê bi tekneyên din ên ku dê wir tevî fîloyê bin va amadehiyên xwe li Bendergeha Augustayê ya li rojhilatê Sîcîlyayê temam kirin.
Aktîvîst îro av, nan, meywe, sebze û xurek û sotemeniyên ku hewcehiya wan pê heye li tekneyan bar kirin.
Dema ku li Bendergeha Augustayê amadehiyên dawîn dewam dikirin delegasyona Tirk aşûre li beşdarvanan belav kirin.
Marîa Elena Delîaya Berdevka Îtalyayê ya Fîloya Kurewî ya Sumudê daxuyaniyek da nûçegihanê AAyê û got ku "Em êdî amade ne, li Bendergeha Augustayê ne. Tekne amade ne, hema li pêşiya min e, ji vê sibehê va bi parêzerên me ra serokatiya bendergehê ya ku hemû prosedurên miameleyên derketinê lê tên kirin heye."
Delîayê diyar kir ku dê sibê dora nîvro miameleyên derketina ji bendergehê temam bibin û got ku "Gelek tekne hene, biqasî 65 tekne hene ji ber vê jî derketina wan dê wext bigire. Lêbelê em di 26ê nîsanê da axirê derdikevin rê."