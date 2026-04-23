Li Tunceliyê wêneyên Gulistan Dokuyê bi daran va hatin daliqandin

Sidar Can Eren
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Der barê lêpirsîna Gulistan Dokuya xwendekara zanîngehê ya ku ji 5ê Çileya Paşîn a 2020an û vir va li Tunceliyê jê xeber nayê hildan da daxuyaniya çapemeniyê hat dayîn û wêneyên Dokuyê bi şaxên daran va hatin daliqandin.
Hunermend, nûnerên saziyên civakî yên sivîl û welatî li Meydana Kişlayê civiyan û der barê lêpirsîna Dokuyê da daxuyaniya çapemeniyê dan.
Piştî axaftinan beşdaran wêneyên jinên ku hatine kuştin û wêneyên Gulistan Dokuyê bi şaxên daran ên li meydanê va daliqandin.
Kom paşê belav bû.