Li Tirkiyeyê nifûsa herî ciwan li Şirnex, Hekarî û Sêrtê ye

Ayşe Böcüoğlu Bodur
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
Li gor lêkolîna "Bi Îstatîstîkan Ciwanî 2025" a Saziya Îstatîstîkê ya Tirkiyeyê bajarê ku rêjeya nifûsa ciwan lê herî zêde ye bi rêjeya ji sedî 20,4 va Şirnex e. Piştî vî bajarî ji sedî 20î va Hekarî û ji sedî 19,8an va Sêrt tê.
Jimara ciwanên li tevahiya welêt weke 12 milyon û 708 hezar û 348 kes hat hesabkirin û ji sedî 51,2yê vê ciwanên mêr ji sedî 48,8 jî ciwanên jin in.
Bajarên ku rêjeya nifûsa ciwan lê herî kêm e jî bi rêjeya ji sedî 11,7an va Balikesîr ji sedî 11,9an va Ordu û ji sedî 12an va Mugla hat rêzkirin.