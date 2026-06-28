Li Şirnexê wesayîteke bazirganiyê ya sivîk û wesayîtek li hev qelibîn, 4 kes birîndar bûn

Abidin Yel
28 Hezîran 2026•Rojanekirin: 28 Hezîran 2026
Li Cizîra navçeya Şirnexê wesayîteke bazirganiyê ya sivîk û wesayîtek li hev qelibîn, 4 kes birîndar bûn.
Wesayîta ku nasnameya şofêrê wê hê nediyar e û plaqeya wê 73 AAK 398 e û wesayîteke bazirganiyê ya sivîk a ku nasnameya şofêrê wê hê nediyar e û plaqeya wê 27 V 4610 e li ser kolana Sirri Sureyya li hev qelibîn.
Ji ber lihevqelibînê wesayîta bazirganiyê ya sivîk li wesayîteke ku li devê rê sekinîbû û motosîkletekê qelibî û wisa sekinî.
Li ser cawdayînê polês û ekîbên Tenduristiya Bilez a 112yê çûn cihê bûyerê.
Di qezayê da 4 kes birîndar bûn.
Birîndar bi ambulansan rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Dr. Selahattîn Cîzrelîoglu ya Cizîrê.