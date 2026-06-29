Li Şirnexê 2 otomobîl li hev ketin û di qezayê da kesek mir, 3 kes birîndar bûn

Ekrem Payan
29 Hezîran 2026•Rojanekirin: 29 Hezîran 2026
Li Şirnexê 2 otomobîl li hev qelibîn û di qezayê kesek mir, 3 kes birîndar bûn.
Otomobîla ku Z.K diajot û plaqeya wê 06 DA 4663 ye, li çaryana nexweşxaneyê ji kontrolê derket û derbasî şirîta hember bû û li otomobîla ku O.U diajot û plaqeya wê 46 AKS 982 ye, qelibî.
Di qezayê da her du şofêr, B.Y. û M.Dyê ku di wesayîtan da bûn, birîndar bûn.
Li ser êxbarê ambulans, îtfaiye û polês sewqî herêmê kirin.
Birîndar piştî midaxeleya ewil a li cihê qezayê, rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Şirnexê.
Ji birîndaran Z.K. digel midaxeleyê xelas nebû.
Ji ber qezayê trafîk demekê ji şirîtekê ra herikî, piştî rakirina wesayîtan trafîk normal bû.
Kameraya ewlehiyê ya kargehekê kêliya qezayê qeyd kir.
Di qeydê da otomobîl ji kontrolê derdikeve, derbasî şirîta hember dibe û li otomobîleke din dixe, kesên derdorê direvin hewarê.