Li Samsunê ava baranê da binê mal û kargehan û wesayît bi ser avê ketin

Özgür Uyaroğlu, Recep Bilek, Erkut Kargın
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Li Havzaya navçeya Samsunê taviya baranê tesîra xwe nîşan da.
Cobarê Haci Osman û Cobarê Tersakanê ku di navenda navçeyê ra derbas dibin, ji ber baranê gur bûn û li hin cihan di ser ra avêtin. Ji ber vê çendê jî ekîbên şaredariyê bi makîneyên kar xebat dan destpêkirin.
Ji ber taviya baranê avê da binê hin mal û kargehan.
Her wiha di rêyan da jî av gol bû.
Orhan Tavliyê Waliyê Samsunê di daxuyaniya xwe ya biwarê lehiyê da diyar kir ku tu agahiyeke mirin û birîndarbûnê negihîşt ber destê wan.
Bi vekirina baranê ra ekîban xebatên xwe berfirehtir kirin.
Ekîb her wiha wesayîtên ku bi ser avê ketin û çûn jî tesbît dikin.