Li Sûriyeyê YPGya rêxistina terorê li herêmên dagir kiriye nahêle ku mensûbên darazê dest bi peywirê bikin

Mehmet Burak Karacaoğlu
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
SANAya ajansa nûçeyan a fermî ya Sûriyeyê daxuyuyaniya Ehmed el Hîlaliyê berdevkê heyeta serokomariyê yê ji tetbîqkirina mutebaqata 29ê rêbendanê ya di navbera hikûmet û YPGyê da berpirsyar e, ya der barê mijarê da weşand.
Hîlalî diyar kir ku YPGya rêxistina terorê li bajarê Hesekê û navçeya Qamişloya ku dagir kiriye nahêle ku mensûbên darazê yên girêdayî Wezareta Edaletê dest bi kar bikin û ev gotin:
"Nehiştin ku dadger li qesra edliyeyê ya li Hesekê dest bi peywirê bikin. Ev pêngaveke rageşiyê ye ku tu hinceta wê tune û hê bêtir zêdekirina zehmetiyan e ku gelê li wilayeta Hesekê dikşîne. HSD li navçeya Qamişloyê jî avahiya edliyeyê teslîmî rayedarên hikûmetê nekir û nehişt ku dadger dest bi peywirê bikin."
Hîlalî got digel ku hin hiqûqnasan hewl dan ku astengiyan çareser bikin û navbeynkariyê bikin "mîhraqên di nav YPGya rêxistina terorê da ev teşebûs bê encam hiştin."
Hîlalî destnîşan kir ku Wezareta Edaletê ya Sûriyeyû saziyeke desthilatdar e û got ku "Pêkan nîne sepanên cuda yên li herêmên cihê yên Sûriyeyê bên qebûlkirin. Ev ew çarçove ye ku li ser qanûna tek, artêşa tek, alaya tek, yek dewletê mutabiq man."
Hîlalî destnîşan kir ku alternatîfa mutebaqata 29ê rêbendanû tune û got ku "Ev peyman pêş dibîne ku hikûmet avahiyan hilde û saziyên HSDyê bi saziyên dewletê ra entegre bibe."