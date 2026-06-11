Li Sîvasê wesayîta nîvbazirganî û otomobîl li hev ketin û di qezayê da kesek mir, 7 kes birîndar bûn

Halife Yalçınkaya
11 Hezîran 2026•Rojanekirin: 11 Hezîran 2026
Li Guruna navçeya Sîvasê wesayîta nîvbazirganî û otomobîl li hev ketin û kesek mirin, 7 kes birîndar bûn.
Wesayîta nîvbazirganî ya ku B.Y. (50) diajot û plaqeya wê 58 ABD 234 e û otomobîla ku M.K. diajot û plaqeya wê nehat hînbûn, li ser rêya D850-06ê, texma gundê Konakpinarê li hev ketin.
Li ser êxbarê ekîbên tenduristî, cendirme û îtfaiyeya Şaredariya Gurunê sewqî cihê qezayê kirin.
Di qezayê da şofêr û 6 kesên ku di wesayîtan da bûn, birîndar bûn.
Birîndar bi ambulansan rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Gurunê û ji birîndaran Hakki Takçi digel hemû midaxeleyan xelas nebû û mir.