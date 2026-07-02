Li Sêwasê ji 3 kesên ku di Çemê Kizilirmakê da ro da çûn, jê 2 kes winda bûn

Serhat Zafer, Erhan Aksoy
02 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 02 Tîrmeh 2026
Li Gemereka navçeya Sêwasê ji 3 kesên ku di Çemê Kizilirmakê da ro da çûn, jê 2 kes winda bûn.
Gulistan Şahîna (20) ku hat hînbûn li gundê Burhanê karkera demsalî ye û Zerda (13) û Gulseren Şahîn (15) ên bi malbatên xwe va hatine gund, dema li ber çem kinc dişûştin ji ber ku lepên avê zêde hatin di ro da çûn.
Gulistan Şahîn bi alîkariya kesên li der û dorê ji avê hat derxistin, lê her du zarok di çem da winda bûn.
Li ser cawdayînê cendirme, ekîbên AFADê û noqavên Midûriyeta Ewlehiyê ya Qeyseriyê çûn cihê bûyerê.
Ji bo ku her du zarokên winda bên dîtin xebat dewam dikin.