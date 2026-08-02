Li Sêrtê cinazeyê bavê ku ji bo xelaskirina kurê xwe, xwe avêt çem jî hat dîtin

Mehmet Niyazi Deniz
02 Tebax 2026•Rojanekirin: 02 Tebax 2026
Li Sêrtê zarokekî 12 salî teisî çem û xeniqî, bavê wî yê ku ji bo xelaskirina kurê xwe, xwe avêt çem û di ro da çû jî xeniqî û cinazeyê wî hat dîtin.
Duh êvarê li texma Pireya Botanê, ser rêya Sêrt û Erûhê F.S. (12) teisî û ket Çemê Botanê. O.Syê (48) bavê wî jî xwe peyê avêt ku kurê xwe xelas bike, lê di ro da çû û ji bonê xebatên lêgerînê dan destpêkirin.
Ekîban cinazeyê O.S. jî dît û ji bo otopsiyê cinaze rakirin morga Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Sêrtê.
- Bûyer
Duh êvarê li texma Pireya Botanê F.S. (12) teisîbû û ketibû Çemê Botanê. O.Syê bavê wî jî xwe peyê avêtibû ku kurê xwe xelas bike, lê di ro da çûbû.
Li ser êxbara kesên derdorê ambulans, ekîbên AFAD, UMKE, cendirme û xozneberên Îtfaiyeya Şaredariya Sêrtê sewqî herêmê kiribûn. F.S. bi destê ekîban ji çem hatibû derxistin û hatibû tesbîtkirin ku xeniqiye. O.Syê bavê zarok jî di ro da winda bûbû û ji bo dîtina wî xebat dabûn destpêkirin, lê ji ber ku tarî ketibû erdê, navber dabûn xebatan.