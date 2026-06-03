Li Qersê ambulans û wesayît li hev qelibîn, 4 kes birîndar bûn

Cüneyt Çelik
03 Hezîran 2026•Rojanekirin: 03 Hezîran 2026
Li Qersê ambulans û wesayît li hev qelibîn û jê 3 xebatkarên tenduristiyê, 4 kes birîndar bûn.
Wesayîta ku şofêrê wê N.N.K. û plaqeya wê 17 LB 414 e li Taxa Yusufpaşayê, li ser Kolana Halîtpaşa li ambulansa ku şofêrê wê H.C.A. û plaqeya wê 04 DD 112 e ya ku ji Agiriyê nexweşek anîbû û vedigeriya qelibî.
Di qezayê da her du şofêr û xebatkarên tenduristiyê A.A. (27) û G.K. (26) birîndar bûn.
Li ser cawdayînê ekîbên tenduristiyê û polês çûn cihê qezayê.
Ekîbên tenduristiyê 4 birîndar rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Harakanî û Navenda Lêkolîn û Sepana Tenduristiyê ya Zanîngeha Kafkasê.
Hat ragihandin ku rewşa birîndaran baş e.