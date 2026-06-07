Li Nîgdeyê piştî baranê 3 wesayît di ro da çûn û kesek mir

Ahmet Demircan
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Li Gumuşlera beldeya Nîgdeyê piştî baranê lehî rabû, 3 wesayît di ro da çûn û kesek mir, 5 kes birîndar bûn.
Li bajêr danê esrê barana gur û zîpik barî. Zîpikê der û dor spî kir.
Piştî baranê ji ber ku di rêyan da av golî bû, şofêran tengasî kişand.
Li beldeya Gumuşlerê piştî baranê 6 kes û 3 wesayît di ro da çûn.
Ekîban welatî xelas kirin û ambulansan ew rakirin nexweşxaneyên bajêr.
Sabîha Dînçera ku rakirin Nexweşxaneya Nîgde Omer Halîsdemir a Perwerde û Lêkolînê, xelas nebû û mir.
Walî Nedîm Akmeşe çû herêmê, ji ekîban agahî hilda û wiha got, "Bi 39 wesayît, 13 makîneyên kar û 216 personelan va midaxele hatiye kirin. Texliyekirina avê, paqijî û xebatên tesbîtkirina xesarê dewam dikin. Di baranê da 6 kes di ro da çûne û ji wan rewşa welatiyeke me ya 42 salî giran bûye û li Nexweşxaneya me ya Omer Halîsdemir a Perwerde û Lêkolînê digel midaxeleyan xelas nebûye û miriye. Tedawiya welatiyekî me dewam dike û 4 welatiyên me wekî tevdîr di binê mişahedeyê da ne."