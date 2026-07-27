Li Meletiyê di qezaya trafîqê da kesek mir, kesek birîndar bû

Yusuf Cahid Çavdar
27 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 27 Tîrmeh 2026
Li Hekîmhana navçeya Meletiyê di qezaya trafîqê da kesek mir, kesek birîndar bû.
Mînîbusa plaqe 44 AFN 371 ya L.P. diajot û otomobîla plaqe 44 ADR 579 ya Aden Nacar diajot li Xaçerêya Kuluncakê li hev qelibîn.
Ajokar Adem Nacarê ku di qezayê da xedar birîndar bû û bi ambulansê bo Nexweşxaneya Dewletê ya Hekîmhanê hat veguhestin, digel midaxeleyê nehat xilaskirin.
Ajokarê mînîbusê yê bi sivikî birîndar bû jî li ser piyan hat tedawîkirin.