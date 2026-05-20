Li Mûşê malbatên dixwazin bigihêjin ewladên xwe, çalakiya li ber avahiya DEM Partiyê domand

Sabri Yıldırım
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Li Mûşê malbatên ku rêxistina terorê PKKyê zarokên wan revandine serê çiyê, çalakiya xwe ya li pêşiya avahiya Serokatiya DEM Partiyê ya Parêzgehê domand.
Malbatên Mûşî yên ku her çarşem bi hêviya bigihêjin ewladên xwe li pêşiya Serokatiya DEM Partiyê ya Parêzgehê dicivin, vê hefteyê jî çalakiya xwe pêk anîn.
Malbatan di çalakiyê da wêneyên zarokên xwe hilgirtin, pankartên bi nivîsên "Em di nobeta ewladan da ne", "Dayik li ber xwe didin" û "Êdî bes e, ji pêsîra me bikevin" vekirin û bangî zarokên xwe kirin ku teslîm bibin.
Alaattin Koçhanê beşdarê çalakiyê ji rojnamegeran ra diyar kir ku kurê wî Ersîn ji hêla rêxistina terorê PKKyê hat revandin.
Koçhan bal kişand ku 11 sal e ji kurê xwe xeberê nastîne û wiha dewam kir, "Ersîn kurê min, ku dengê min tê te, ku tu me dibînî derkeve were. Maneyeke mayîna li wir tuneye. Çavê me di rê da nehêle. Tevî hevalên xwe derkevin werin cem malbatên xwe."
Şahinaz Ozcana dayik jî wiha got, "9 sal e tu xeberê ji ewladê xwe nastînim. Kurê min ku dengê min tê te, vegere were mala xwe."