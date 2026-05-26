Li Mûşê li îmalatxaneyên şêraniyê amadehiya eydê dewam dike

Sabri Yıldırım
26 Gulan 2026•Rojanekirin: 26 Gulan 2026
Li Mûşê şêranîfiroş ji bo ku sparîşên Eyda Qurbanê pê ra bigihînin zêde dixebitin.
Kargehên ku li bajêr şêranî û pasteyan çêdikin, ji bo ku şêraniyên seba eydê pê ra bigihînin bênavber dixebitin.
Li îmalatxaneyan gelek şêraniyên wekî peqlewe, şekerpare, gullaç, qedeyîf û tulûmbayê tên çêkirin.
Hostayên şêraniyan bi wardiye şev û roj dixebitin.
Xwediyê dezgehê Emrah Buduş diyar kir ku beriya eydê sparîş zêde hatin.
Buduş daxuyand ku ji ber vê yekê wan jimara personelan zêde kir û wiha dewam kir:
"Hostayên me yên ku şêraniyan çêdikin, 3 roj in şev û roj bi wardiye dixebitin. Me ji bo alîkariya firotinê personel hilda. Gelek sparîş hene. Herî zêde şêraniyên ku zêde li ber xwe didin û zûtirî xerab nabin, tên tercîhkirin. Em rojê nîvendî 1500 tepsiyan amade dikin."