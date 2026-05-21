Li Mûşê ji bo dîtina jina ku ket cobarê û wenda bû, xebat hat destpêkirin

İbrahim Yaldız, Ömer Varlık
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Li Mûşê ji bo dîtina jina ku dema ji ser pirê derbas dibû, ket cobarê û wenda bû, xebat hat destpêkirin.
Li gorî agahiya hat wergirtin, G.Yya 50 salî li tanga gundê Cevizlidereyê yê li ser navendê berêvarê dema ji ser pirê derbas dibû, teisî û ket coybarê.
Jinika ku di ro da çû, bîstek şûnda ji ber çavan wenda bû.
Li ser îxbara kesên hazir, ekîbên AFAD, UMKE, tenduristî û cendirmeyê sewqî deverê kirin.
Ekîban di coybarê û dewrûberê da xebata lêgerînê da destpêkirin.