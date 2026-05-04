Li Mêrdînê texsiyê li bira pez xist, 40 mih mirar kirin û 2 kes birîndar bûn

Beşir Şavur
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Li Mîdyada navçeya Mêrdînê texsiyê li bira pez xist, 40 mih mirar kirin û 2 kesên di texsiyê da jî birîndar bûn.
Li Taxa Akçakayayê ya gundewar texsiya ku navê şofêrê wê hê ne diyar e û plaqeya wê 01 AGF 498 e, duh êvarê li bira pez a ku derbasî hemberî rê dikirin, xist.
Li ser êxbarê ambulans, îtfaiye û cendirme şandin cihê bûyerê.
Di qezayê da 40 mih mirar bûn, 2 kesên ku di texsiyê da bûn û 15 mihên ku texsiyê lê dan jî birîndar bûn.
2 kesên ku birîndar bûn, rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Mîdyadê.