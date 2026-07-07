Li Kirikkaleyê otobusa rêwiyan welgeriya, kesek mir û 40 kes jî birîndar bûn

Burak Can
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Li Kirikkaleyê otobusa rêwiyan welgeriya û di encama qezayê da kesek mir û 40 kes jî birîndar bûn.
Otobusa rêwiyan a plaqe 38 ADF 410 a fîrmaya Suha Turîzmê ku D.A.G. diajot û ji Tekîrdagê diçû Qeyseriyê, di rêbejaya Kaman-Enqereyê da nêzîkî Nexweşxaneya Dewletê ya Karakeçîliyê ji kontrolê derket û welgeriya.
Li ser îxbarê, ekîbên AFAD, tenduristî, polês, cendirme û îtfaiyeyê hatin sewqkirin.
Di qezayê da 3 jê xedar 41 kes birîndar bûn.
Ji birîndarên bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên li bajêr, Tekmîle Atasoy digel midaxeleyê nehat xilaskirin.
Huseyîn Engîn Sariîbrahîmê Waliyê Kirikkaleyê li cihê qezayê vekolîn pêk anî û agahî wergirt.
Sariîbrahîm bo rêwiyan hêvî û daxwaza xwe ya silametiyê anî ziman û ragihand ku ajokarê otobusê hat binçavkirin, der heqê qezayê da lêpirsîn berdewam e.