İbrahim Özcan
10 Gulan 2026•Rojanekirin: 10 Gulan 2026
Li Kilîsê 90 pez û bizinên ku winda bûbûn, bi saya cendirmeyan hatin dîtin û teslîmî xwediyên wan hatin kirin.
A.A. yê ku li gundê Karaçavuşê yê girêdayî navendê heywanan xwedî dike û H.G. yê ku li gundê Tahtalikaradutê yê girêdayî navçeya Musabeyliyê dijî, dema pê hesiyan ku heywanên wan winda bûne ji cendirmeyan alîkarî xwestin.
Ekîbên Fermandandiya Cendirmeyan a Bajêr ji bo ku heywanan bibînin xebat dan destpêkirin.
Piştî lêgerînê 90 heywanên ku winda bûbûn, hatin dîtin.
Cendirmeyan heywan teslîmî xwediyên wan kirin.