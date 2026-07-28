Süleyman Elcin
28 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 28 Tîrmeh 2026
Li Kaşa navçeya Antalyayê şewata daristanê dest pê kir û ji hewa û bejayê va midaxele li şewatê tê kirin.
Li Taxa Uzumluyê li devera daristanê ji ber sedemeke ku hê nayê zanîn, şewat derket.
Li ser îxbarê, ekîbên Midûriyeta Daristanê ya Herêma Antalyayê û îtfaiyeyê hatin sewqkirin.
Wekî destpêkê 6 helîkopter, 3 balafir, 14 arazoz, 5 wesayîtên veguhestina avê, 2 wesayîtên midaxeleya pêşîn û 135 karkerên daristanê midaxeleyî şewatê dikin.
Ji bo temirandina şewata ku bi tesîra bayê belav bû, ji hewa û bejayê va midaxeleya ekîban didome.