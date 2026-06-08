Li herêma Mîndanaoyê ya Fîlîpînan bi mezinahiya 7,8an erdhej çêbû û 15 kes mirin

Dilara Karataş, Emre Aytekin, Ecem Şahinli Ögüç
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
Hat ragihadin ku li başûrê Fîlîpînan li herêma Mîndanaoyê bi mezinahiya 7,8an erdhej çêbû û li gorî encamên destpêkê, 15 kes mirin û 129 kes birîndar bûn.
Li gorî daxuyaniya Navenda Lêkolînên Jeolojîk a Amerîkayê (USGS), 26 kîlometre li rojavayê başûrê navçeya Kablalanê ya herêma Soccsksargenê ya parêzgeha Saranganiyê, bi mezinahiya 7,8an erdhej çêbû.
USGSyê destnîşan kir ku erdhej 55,2 kîlometre di kûrahiyê da çêbû.
Piştî erdhejê bi mezinahiya 4,8 û 6,5an 6 lerzên dûmahîkê çêbûn.
Di daxuyaniya Ofîsa Parastina Sivîlan a Fîlîpînan da hat destnîşankirin, li herêma Soccksargenê 12 û li bajarê Davaoyê 3 kes mirin û 129 kes jî birîndar bûn.
Her wiha ji ber erdhejê xesar gihîşt gelek avahiyan.
Piştî erdhejê Teresîto Bacolcolê Dîrektorê Enstîtuya Volkanolojî û Sîsmolojiyê ya Fîlîpînan di daxuyaniya xwe ya bo Associated Pressê (AP) da diyar kir ku li parêzgehên welêt Sultan Kûdarat û Saranganiyê ji hêla îstasyonên çavdêriya tsunamiyê yên li bejayê, pêlên metreyekî tên çavdêrîkirin.
Li Fîlîpînan ku li ser xeta erdhej û volkanên e ku wekî "Xeleka Agirîn a Pasîfîkê" tê binavkirin, erdhejên mezin gelek carî çêdibin.