Li herêma alternatîf a li ser rêya Hekarî-Wanê çêkirina pireya panel a duyemîn dest pê kir

Li Hekariyê ji ber hezazê rêya Hekarî-Wanê ji hatin û çûyînê ra hatibû girtin, rêyeke alternatîf hatibû vekirin û li wir ji hêla Wezareta Parastinê ya Neteweyî va pireyeke panel hatibû avakirin. Niha li cem wê pireyê wê ji hêla Midûriyeta Herêma 11emîn va pireyeke panel a duyemîn bê çêkirin û xebatên ji bo vê dest pê kir.
Li taxa gundê Akçaliyê hezaz çêbû û rê xirab bû. Midûriyeta Herêma 11emîn ji bo ku welatî tengasiyê nekşînin xebatek da destpêkirin û ji bo vê li taxa gundê Tatliyê rêyeke 2,5 kîlomêtroyî hat çêkirin.
Ji bilî vê, Wezareta Parastinê ya Neteweyî li ser Çemê Zapê pireyeke panel da çêkirin ku li vir hatin û çûyîn bi awayekî kontrolkirî dewam dike.
Ji bo ku ev der wek hatin û çûyîn bê bikaranîn li kêleka pireya ku eskeran çêkir, pireyeke duyemîn tê çêkirin û Midûriyeta Herêma 11emîn dest bi xebatan kir.
Bi saya vê pireya ku bi TIRan va anîn û wê li devê Çemê Zapê bê bicîkirin hatin û çûyîna herêmê wê hêsantir be.