Li Hekariyê xebatên lêgerînê yên ji bo zarokê ku ketibû çem û winda bûbû, dîsa dest pê kir

Sıraç Karadeniz
27 Nîsan 2026•Rojanekirin: 27 Nîsan 2026
Li Şemdînliya navçeya Hekariyê xebatên lêgerînê yên ji bo zarokekî 8 salî yê ku ketibû çem û winda bûbû, serê sibê dîsa dest pê kir
Osman Taşê ku li mezreya Korganê ya li ser gundê Yufkaliyê dijî, duh teisîbû çem û winda bûbû.
Xebatên lêgerînê yên ji bo dîtina wî di roja duyem da jî dewam dikin.
Noqavên Midûriyeta Ewlehiyê ya Wanê, Fermandariya Cendirmeyan a Bajarê Wanê û Midûriyeta Bajarê Wanê ya AFADê, ekîbên Midûriyeta Bajarê Hekariyê ya AFADê, noqavên Lêgerîn û Xelaskirinê ya Cendirmeyan, UMKE, Komeleya Lêgerîn û Xelaskirinê ya Şemdînliyê û ekîbên şaredariyê li herêmê digerin ku wî bibînin.
Gundparêz û welatî jî piştgiriyê didin xebatan.
Ekîban li nêzîkî gundê Durakê di çem û dora wê da xebatên berfireh kirin.