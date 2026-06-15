Li Hekariyê jina ku ji hêla mêrê xwe hat kuştin li rexê xwîşk, bira û diya xwe hat definkirin

Sıraç Karadeniz
15 Hezîran 2026•Rojanekirin: 15 Hezîran 2026
Li Şemzînana navçeya Hekariyê, jina ku duh ji hêla mêrê xwe hat kuştin û her wiha xwîşk, bira û diya wî yên ku di heman êrîşê da hatin kuştin, li rexê hev hatin definkirin.
Li navçeyê li Taxa Beşevlerê, Huriye Gezera ku ji hêla mêrê xwe Musa Gezer ê li ber jihevcudabûnê bûn hat kuştin û her wiha Habîbeya dê, Denîza xwîşk û Gurkanê bira yên Huriyeyê yên ku di heman êrîşê da hatin kuştin, cinazeyên wan piştî miemeleyên li Saziya Tiba Edlî ya Wanê bi merivên wan hatin spartin.
Cinazeyên ku bo navçeyê hatin birin, piştî nimêja cinazeyê tevî girî û hêsiran, di Goristana Esrî da li rexê hev hatin definkirin.
- Bûyer
Çawişê Pispor Musa Gezer ê xelkê navçeyê yê ku li Stenbolê peywirê dike, duh sibehê zû çûbû mala xezûrê xwe ya li Taxa Beşevlerê ya navçeya Şemzînanê û bi çekê gule agir kiribûn.
Bi bihîstina dengê guleyan va kesên li der dorê agahî dabûn 112 Navenda Hawarê.
Li ser îxbarê gelek ekîbên tenduristî û ewlehiyê bo cihê bûyerê hatibûn sewqkirin.
Ekîbên xwe bi cihê bûyerê ra gihandibûn tesbît kiribûn ku hevser, diş, xesû û bûrayê çawişê pispor hatine kuştin.
Gezerê ku bi heman çekê hewl dabû xwe bikuje, bi birîndariyeke xedar rakiribûn nexweşxaneyê.