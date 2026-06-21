Li Hekariyê di meha hezîranê da paqijkirina berfê dewam dike

Ulaş Güven
21 Hezîran 2026•Rojanekirin: 21 Hezîran 2026
Li herêma Golên Satê yên Îkiyakayê ya Yuksekovaya navçeya Hekariyê, xebatên ji bo vekirina rêya baregeha eskerî yên paqijkirina berfê dewam dikin.
Ekîbên paqijkirina berfê yên girêdayî Rêveberiya Taybet a Navçeya Yuksekovayê ji bo paqijkirina rêyên ku berfê girtine yên li deverên bilind, di havînê da jî didomînin.
Di vê çarçoveyê da, hefteya borî li herêma Golên Satê yên Îkiyakayê ya ku bi qasî 50 kîlomêtro dûrî navenda navçeyê ye, xebatan dest pê kir.
Li herêmê qalindahiya berfê cîbicî digêhêje 6 mêtroyan.
Ekîban li herêma ku bilindahiya wê 3 hezar û 500 mêtro ye, 14 kîlomêtro rêya ku berfê girtibû vekirin.
Ji bo ku rêya digêhêje herêma baregehê bi tevahî di demeke kin da bê vekirin, ekîb dixebitin.