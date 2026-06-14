Li Hekariyê berşikê jina xwe û 3 eqrebayên xwe kuştin hewl da xwe bikuje

Sıraç Karadeniz
14 Hezîran 2026•Rojanekirin: 14 Hezîran 2026
Li Şemzînana navçeya Hekariyê, berşikê jina xwe û 3 eqrebayên xwe bi çekê kuştin hewl da xwe bikuje.
Çawişê Pispor M.Gyê li Stenbolê peywirê dike, sibehê zû çû mala xezûrê xwe ya li Taxa Beşevlerê ya navçeya Şemzînanê û ji ber sedemeke vê gavê nayê zanîn, bi çekê gule agir kirin.
Bi bihîstina dengê guleyan va kesên li der dorê agahî da 112 Navenda Hawarê.
Li ser îxbarê gelek ekîbên tenduristî û ewlehiyê bo cihê bûyerê hatin sewqkirin. Ekîbên xwe bi cihê bûyerê ra gihandin, tesbît kirin ku jin, diş, xesû û xezûrê çawişê pispor hatine kuştin.
M.Gyê bi heman çekê hewl da xwe bikuje û bi giranî birîndar bû, bi ambulansê rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Şemzînanê.
Eqrebayên kesên kuştî li ber malê ji xwe va çûn.
Cinaze piştî vekolîna cihê bûyerê, bo morga nexweşxaneyê hatin veguhestin.
Yunus Emre Akpinarê Qaymeqam çû cihê bûyerê û ji peywirdaran agahî sitand.
Hat destnîşankirin, di navbera M.Gyê Çawişê Pispor û jina wî da rageşî hebû û M.G. lewma çûbû mala xezûrê xwe.