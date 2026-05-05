Fevzi Kemal Karagöz, Adsız Günebakan
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Li Gazîentabê serwîsa karkeran welgeriya, 16 kes birîndar bûn.
Serwîsa karkeran a ku şofêrê wê D.T. û plaqeya wê 27 S 4972 e li nêzîkî Xaçerêya Kusgetê ya li ser rêya hawîrdor ji ber ku kontrola dîreksiyonê ji dest çû, li bariyerên ewlehiyê qelibî û paşê jî welgeriya şerempolê.
Li ser cawdayînê gelek ekîbên tenduristî, agirkuj û polêsan çûn cihê qezayê.
Di qezayê da şofêr û 15 karkerên di serwîsê da bûn, birîndar bûn.
Bi ambulansan birîndar rakirin nexweşxaneyên cuda ên bajêr.