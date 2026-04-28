Li Gazîentabê cinazeyê kesê ku di ro da çû hat dîtin

Beyza Nur Eryılmaz
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Cinazeyê Mehmet Oglakçi (34) yê ku li Şahînbeya navçeya Gazîentabê dema lehiyê di ro da çûbû, piştî xebateke nêzîkî 10 saetan hat dîtin.
Li gorî daxuyaniya Walîtiyê, duh êvarê agahî ji Navenda Banga Acîl ya 112yan ra hat dayîn ku kesek ji ber lehiyê di ro da çûye.
Hat gotin piştî vê xeberê ekîbên AFAD, Tenduristiya Bilez a 112yê, cendirme, agirkuj û Şaredariya Bajarê Mezin yên ku ji 140 kesî pêk tên xebata lêgerîn û xelaskirinê dan destpêkirin.
Daxuyaniyê destnîşan kir ku ekîban wesayîta Oglakçi bi awayekî pelçiqî dîtin.
Hat gotin bi kuçikê ku cinazeyan dibîne, bot, dron û ekîba lêgerînê ya li ser avê digerin va xebatên lêgerînê hatin berfirehkirin û cinazeyê Oglakçi li devê çemê xaçerêya Taxa Geneyîkê û Taxa Dokucunê hat dîtin.