Li Diyarbekirê otobês û otomobîl li hev ketin û di qezayê da 2 kes mirin, 5 kes birîndar bûn

Aydın Arik
31 Gulan 2026•Rojanekirin: 31 Gulan 2026
Li Baglara navçeya navend a Diyarbekirê otobêsa rêwiyan û otomobîl li hev ketin, di qezayê da 2 kes mirin û 5 kes birîndar bûn.
Otobêsa rêwiyan a ku U.A. diajot, plaqeya wê 21 AAE 513 e û aîdê Şaredariya Bajarê Mezin a Diyarbekirê ye û otomobîla ku navê şofêrê wê hê nehatiye hînkirin û plaqeya wê 34 HE 9242 ye, li çaryana etaba 5emîn a avahiyên TOKIya Oglakiyê li hev qelibîn.
Di qezayê da 3 jê giran 7 kes birîndar bûn.
Li ser êxbarê ambulans û cendirme sewqî herêmê kirin.
Ekîbên tenduristiyê birîndar bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên bajêr, lê ji birîndaran 2 kes digel hemû midaxeleyan xelas nebûn û mirin.