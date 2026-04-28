Li Diyarbekirê ji bo zaroka 3 salî ya wenda bû xebata lêgerînê hat destpêkirin

Bestami Bodruk, Aydın Arik
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Li Baxlara navçeya navendê ya Diyarbekirê, ji bo dîtina zaroka qîzîn a 3 salî ya wenda bû, xebata lêgerînê hat destpêkirin.
Malbata Kaya ya şêniya Toklucaya taxa çolterê li 112 Navenda Hawarê geriya û agahî da ku keça wan Yazgul Kaya wenda bûye.
Li ser vê yekê ekîbên cendirme, AFAD û îtfaiyeyê bo deverê hatin sewqkirin.
Ji bo dîtina keçikê di qanala avê da û her wiha li nav zeviyan xebata lêgerînê hat destpêkirin.
Ekîb di xebatên xwe da dronê jî bi kar tînin.