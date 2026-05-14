Li Diyarbekirê di lêpirsîna dijî kesên hişbirê difroşin da der barê 405 şikbaran da biryara binçavkirinê hat dayîn

Abdullah Sarica
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
Wezîrê Edaletê Akin Gurlek daxuyand di lêpirsîna dijî kesên hişbirê difroşin ya ku ji hêla Serdozgeriya Komarê ya Diyarbekirê hat meşandin da, der barê 405 şikbaran da biryara binçavkirinê hat dayîn.
Wezîr Gurlek li ser hesabê xwe yê NSosyalê daxuyand bi serkêşiya Serdozgeriya Komarê ya Diyarbekirê, polêsan bi mehan kesên ku bazirganiya hişbirê dikin şopandin.
Gurlek anî ziman di vê operasyona berfireh ya ku rêbazên şopandina teknîkî û lêkolînerên veşartî hatin bikaranîn da navend Diyarbekir, li 9 bajaran bi awayekî hevdem operasyon hatin kirin û derbeyek li kesên ku bazirganiya hişbirê dikin hat xistin.
Wezîr Gurlek diyar kir ku di encama xebatên hûr û kur ên "lêkolînerên veşartî" yên li qadê, toreke qirêj a ji firoşkarên kolanan bigire heta rêvebirên rêxistinên sûcê dirêj dibe, hat eşkerekirin.
Gurlek got operasyoneke berfireh li dijî 405 şikbarên ku ciwanan dikişînin nav hişbirê hat kirin û wiha dewam kir: "Ez ji ber ku keda wan di vê operasyona ku bi serketî û bi sebir hat kirin da heye, spasiya Serdozgeriya me ya Komarê ya Dîyarbekirê, Serokatiya Têkoşîna Dijî Sûcên Narkotîk a Midûriya Giştî ya Ewlehiyê û Midûriya Ewlehiyê ya Bajêr ya Diyarbekirê dikim."