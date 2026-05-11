Li Batmanê kamyon û wesayîtek li hev qelibîn, kesek mir û 2 kes jî birîndar bûn

Li Batmanê kamyon û wesayîtek li hev qelibîn, di qezayê da kesek mir û 2 kes jî birîndar bûn.
Kamyona ku şofêrê wê Fahrettîn Kirkpinar (52) û plaqeya wê 34 DHB 774 e li devê bajêr bi wesayîta ku şofêrê wê Emîne Arsoy (41) û plaqeya wê 07 BOR 466 e qelibî.
Ji ber lihevqelibînê, kamyon û wesayît welgeriyan şerampolê.
Li ser cawdayînê polês, cendirme û ekîbên agirkuj û Tenduristiya Bilez a 112yê çûn cihê qezayê.
Di qezayê da herdu şofêr û Esra A. (20) ya di wesayîtê da bû, birîndar bûn.
Birîndar bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên li bajêr.
Esra A. li hemberî hemû hewldanan ji mirinê nefilitî.