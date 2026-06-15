Li Bîngolê otomobîl welgeriya cobarê, kesek mir û kesek jî birîndar bû

Metin Dere, Rıdvan Korkulutaş
15 Hezîran 2026•Rojanekirin: 15 Hezîran 2026
Li Yedîsuya navçeya Bîngolê otomobîl welgeriya cobarê û di encamê da kesek mir û kesek jî birîndar bû.
Otomobîla plaqe 34 HT 1539 ya navê ajokarê wê hê nehatiye tesbîtkirin, di rêbejaya Yedîsu-Karliovayê da li tanga gundê Elmaliyê ji kontrolê derket û welgeriya cobarê.
Li ser îxbarê, ekîbên tenduristî, AFAD û cendirmeyê hatin sewqkirin.
Bi xebata ekîban O.K. ji wesayîtê hat derxistin û hat tesbîtkirin ku O.K. miriye. Kesê ku birîndar bû jî rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Karliovayê.
Termê O.K. jî rakirin morga heman nexweşxaneyê.