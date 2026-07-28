Li Bîngolê kesekî ku di giravoka di Rûbarê Miradê da asê mabû hat rizgarkirin

Rıdvan Korkulutaş
28 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 28 Tîrmeh 2026
Li Genca navçeya Bîngolê kesekî ku ji ber bilindbûna asta avê, di giravoka di Rûbarê Miradê da asê mabû ji aliyê ekîbên AFADê va hat rizgarkirin.
Li gorî parvekirina Rêveberiya Parêzgehê ya AFADê ya li ser medyaya civakî, kesekî dema ku li qeraxa Çemê Muradê pîknîk dikir, piştî vekirina qepaxên bendavê, asta avê bilind bû û li ser giravokekê asê ma.
Li ser îxbarê ekîbên lêgerîn û rizgarkirinê yên AFADê hatin herêmê.
Di encama hewldanên ekîban da, kesê ku asê mabû bi alîkariya belemê ji cihê xwe hat rizgarkirin.
Di daxuyaniyê da ji welatiyan hat xwestin ku dema li dora bendav û çeman dem derbas dibin bila baldar bin û guh bidin hişyariyên rayedaran.