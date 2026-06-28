Li Agiriyê di qezaya trafîqê da 2 kes mirin, 3 kes birîndar bûn

İdris Emre Savman
28 Hezîran 2026•Rojanekirin: 28 Hezîran 2026
Li Patnosa navçeya Agiriyê di qezaya trafîqê da 2 kes mirin, 3 kes birîndar bûn.
Di rêbejaya Bidlîs-Agiriyê da li tanga gundê Kazanbeyê TIRa plaqe 06 DT 6509 ya dewar barkirî û otomobîla plaqe 04 P 1463 li hev qelibîn.
Bi tesîra lihevketinê va TIR welgeriya ser motosîkleta 2 kes li ser bûn.
Li ser îxbarê ekîbên cendirme, tenduristî û îtfaiyeyê hatin sewqkirin.
Di qezayê da kesek mir, 1 jê xedar 4 kes birîndar bûn.
Birîndar bi destê ekîbên tenduristiyê bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Kesê xedar birîndar bûyî, li Nexweşxaneya Dewletê ya Patnosê digel hemû midaxeleyan nehat xilaskirin.
Di rêbejayê da ya ku ji ber qezayê ji bo demekê hat girtin, veguhestin cardin asayî bû.