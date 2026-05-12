Li Agiriyê canegeyê ji bo qurbanê yê tonek û 190 kîlogramî bi 500 hezar lireyî hat firotin

İdris Emre Savman
12 Gulan 2026•Rojanekirin: 12 Gulan 2026
Li Patnosa navçeya Agiriyê, canegeyê sîmental ê ji bo qurbanê yê bi navê "Behrî" ku tonek û 190 kîlogramî giran e, bi 500 hezar lireyî hat firotin.
Harun Karabaşê li navçeyê heywandariyê dike, canegeyê xwe ku navê "Behrî" lê kiriye û bi îhtimam xwedî kiriye, qederek berê derxist ber firotanê.
Canegeyê sîmental ê ji bo qurbanê yê ku li ser qenterê tonek û 190 kîlogram avêt, piştî bazareke bi bigirvekêş bi 500 hezar lireyî hat firotin.
Karabaşê heywandar bal kişand ku wan canege pir baş xwedî kir.
Karabaş bal kişand ku wan ji heywanên herî giran ên navçeyê yek firot û wiha got, "Me kedeke mezin da xwedîkirina vî heywanî û heywanên me yên din. Bira ji kesê kirî ra bi xêr be."