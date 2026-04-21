Li 41 bajarên ku navenda wan Diyarbekir e, di operasyona qumara dereqanûnî da 111 gumanbar hatin girtin

Aziz Aslan
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Li 41 bajarên ku Diyarbekir navenda wan e, di operasyona qumara dereqanûnî da 111 gumanbar hatin binçavkirin.
Di kordîneya Serokatiya Daîreya Têkoşînê ya Sûcên Sîber û Serdozgeriya Komarê ya Diyarbekirê da Midûriya Şaxa Têkoşîna Sûcên Sîber a Midûriya Ewlehiyê ya Diyarbekirê li dijî sûcên "kirina navbeynkariya neqilkirinê ya pereyê ji qumara dereqanûnî" û "qanûnîkirina mal û milkên ji sûc hatine bidestxistin" xebat da destpêkirin.
Di rapora MASAKê ya ku di çarçoweya lêpirsînê da hat amadekirin da, hecma kar û baran wekî 35 milyar û 861 milyon û 796 hezar û 103 lire û 52 quriş hat tesbîtkirin.
Di çarçoweya dosyeyê da dest danîn ser 190 hesabên banqe û pereyê krîpto yên 14 gumanbaran. Her wiha dest danîn ser 9 otomobîl, motosîklet û 2 erseyên ku bihayê wan nêzî 10 milyon û 750 hezarî ye. Li gor nirxandinê gumanbaran ev pere û mal û milk ji kirina sûc bi dest xistine.