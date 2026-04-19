Li Îranê firînên sivîl dê bi awayekî qedemeyî dest pê bikin

Tolga Akbaba
19 Nîsan 2026•Rojanekirin: 19 Nîsan 2026
Li gorî çapemeniya Îranê, Saziya Hewageriya Sivîl der heqê firînên li welêt da agahî da.
Li gorî plansaziyê, wek qonaxa ewil dê ji firînên veguhestinî ra destûr bê dayîn. Di qonaxa duyem da ji balafirgehên li rojhilatê welêt sefer dê bên destpêkirin. Di qonaxa sêyem da balafirgehên Mehrabad û Îmam Xumeynî yên li Tehranê dê bên bikaranîn ku di êrîşên Amerîka-Îsraîlê da xesareke giran gihîşt wan û her wiha di qonaxa dawîn da jî balafirgehên li rojavayê welêt dê bikevin fealiyetê.
Ji aliyekî din va hat destnîşankirin ku li Îranê firotina bilêtên balafirê hat rawestandin û heya ragihandineke din, bilêt dê neyên firotin.