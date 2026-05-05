Li Îdirê hejmara pezên ku ji ber êrîşa mozan mirar bûn wek 816 hat eşkerekirin

Hüseyin Yıldız
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Li Îdirê hejmara pezên ku ji ber êrîşa mozan hevdu pêpez kirin û mirar bûn wek 816 hat eşkerekirin.
Ekîbên Midûriyeta Çandinî û Daristanê ya Bajêr ji bo pezên ku ji ber êrîşa mozan hevdu pêpez kirin û mirar bûn lêkolîna xwe temam kirin.
Piştî xebata ekîban hat tesbîtkirin ku 816 pez mirar bûne.
Pezên mirarbûyî bi makîneyên Îdareya Taybet a Bajêr va li kamyonan hatin barkirin û bi çavdêriya beyteran li eraziyeke vala di çaleke dûrî wargehan da hatin çalkirin.