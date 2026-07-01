Kurtulmuş: "(Tirkiyeya Bêteror) Hêvî dikim ku di nav demek gelekî kurt da amadehiyên qanûnî jî bên temamkirin"

Ali Kemal Akan, Meriç Ürer
01 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 01 Tîrmeh 2026
Serokê TBMMê Numan Kurtulmuş der bar pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da got ku "Hêvî dikim ku di nav demek gelekî kurt da amadehiyên qanûnî jî bên temamkirin û pêşî bê komîsyonan paşê jî bê Lijneya Giştî. Ya esas ew e ku karê bi xêr ya ku dest pê kirine di nav demek kurt da di nav xêrê da biqedînin. Ji niha pê da şert e ku bêyî sersarî bê kirin, derengî bê xistin û hûrgiliyeke herî biçûk bê îxmalkirin palana herî baş bê kirin û Tirkiye vê pêngavê biavêje."
Serokê TBMMê Numan Kurtulmuş bi Masud Gharahkhaniyê Serokê Parlamentoya Norwecê yê ku bo ziyareta fermî hat Tirkiyeyê ra li Meclisê hevdîtin kir.
Serokê TBMMê Kurtulmuş piştî axaftina xwe li ser pirsa rojnamevanekî ya der barê rewşa dawîn a verastkirinên qanûnî yên tê payîn ku di çarçoveya pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da bên kirin got ku bi xebata Tirkiyeya Bêteror ji hêla qewîkirina kelha navxweyî ya Tirkiyeyê va pêngaveke dîrokî hat avêtin û ev jî bi awayekî serkeftî heta îro hat.
Kurtulmuş diyar kir ku li Tirkiyeyê di nav maweyeke nêzî salekî da ev mijar bi ser ket û ev yek jî girîng e û got ku Komîsyona Hevgirtin, Demokrasî û Biratiyê ya Neteweyî bi raporekê dawî li xebatên xwe anîn û ev rapor nexşerê ye.
Kurtulmuş got ku mecbûrî heye ku partî mijarên di nexşerêyê da hildin û ji bo qedandin û xurtkirina vê pêvajoyê verastkirineke qanûnî bikin û axaftina xwe wiha domand:
"Em wisa difikirin ku divê teqez mensûbên rêxistina terorê çekên xwe deynin, teror bi temamî li paş bimîne, rêxistin xwe fesix bike û di vê navberê da pêngavên ku dê di vê rêyê da bên avêtin jî di nav demeke kurt da bên temamkirin. Qanûna ku dê bê derxistin qanûneke serbixwe û berwext e. Ango qanûneke berwext e ku der barê mensûbên rêxistinê yên fesixbûyî da ye. Dê ji bo carekî bê derxistin. Kesên ku piştî maweya diyar hatin dê bikarin jê îstifade bikin. Ji bo kesên nehatin jî dê derî bên girtin. Em hêvî dikin ku mekanîzmayeke wiha bê avakirin."
Kurtulmuş diyar kir ku der barê pêvajoyê da hemû saziyên dewletê bi titîziyeke mezin û baldarî xebatên xwe didomînin û got ku "Hêvî dikim ku di nav demek gelekî kurt da amadehiyên qanûnî jî bên temamkirin û pêşî bê komîsyonan paşê jî bê Lijneya Giştî. Ya esas ew e ku karê bi xêr ya ku dest pê kirine di nav demek kurt da di nav xêrê da biqedînin. Ji niha pê da şert e ku bêyî sersarî bê kirin, derengî bê xistin û hûrgiliyeke herî biçûk bê îxmalkirin palana herî baş bê kirin û Tirkiye vê pêngavê biavêje."