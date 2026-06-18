Kongreya Mezin a Asayî ya 5emîn ya DEM Partiyê dê di 20 îlonê da bê lidarxistin

Fırat Taşdemir
18 Hezîran 2026•Rojanekirin: 18 Hezîran 2026
Doganê der barê biryarên li Lijneya Birêvebiriya Navendî ya DEM Partiyê (MYK) hatin hildan û rojevê da li navenda giştî ya partiya xwe civîna çapemeniyê li dar xist.
Doganê der barê pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da nirxandin kirin û got ku "Ya ku divê em hemû bikin ew e ku em qanûna hiqûqê ya ku dê pêk bîne ku pevçûn ji binî va biqedin, çek ji dewrê rabin, bingeha avakirina aştiya mayînde pêk bîne demildest bînin Parlamentoyê û dawî lê bînin."
Doganê got ku Serokatiya Meclisê divê der barê pêvajoya nû da nexşerêyekê derxîne holê û got ku "Her kes biryardariya di vê mijarê da tîne ziman. Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bixwe got ku dê tempo zêde bibe û bi lez bibe. Em dixwazin ku rûdanên vê bibînin. Em dixwazin ku ev îradeya siyasî êdî li bingeha Meclisê bi awayekî berbiçav derkeve holê."
Doganê got hêvî dikin ku qanûna çarçove di tîrmehê da bê rojevê.
Doganê got ku amadehiyên kongreyê yên partiya wê dewam dikin û got ku "Em wek DEM Partî dê Kongreya Mezin a Asayî ya 5emîn a partiya wê dê di 20ê îlonê li Hêwana Werzişê ya Arenayê ya Enqereyê li dar bixin. Em niha hemû amadehiyên xwe ji bo ku bi awayê herî xurt biçin 20ê îlonê û amadehiyê dikin."