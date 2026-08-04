Koma Meclisê ya AK Partiyê wê sibê bi rojeva "qanûna çarçoveyê" bicive

Huzeyfe Tarık Yaman
04 Tebax 2026•Rojanekirin: 04 Tebax 2026
AK Partî wê di civîna Koma Meclisê ya AK Partiyê ya ji çapemeniyê ra girtî da ku wê sibê li Meclisê were lidarxistin, Pêşnûmeya Qanûnê ya Xurtkirina Piştevaniya Neteweyî û Yekbûna Civakî gotûbêj bike.
Li gorî agahiyan wê sibê şeveqê di civîneke komê ya girtî da ku ji aliyê Koma Meclisê ya AK Partiyê va tê lidarxistin, derbarê Pêşnûmeya Qanûnê ya Xurtkirina Piştevaniya Neteweyî û Yekbûna Civakî da agahiyê bidin parlamenteran.
Serokê Koma Meclisê ya AK Partiyê Abdullah Guler û Cîgirê Serokê Giştî yê AK Partiyê Efkan Ala wê agahiyê bidin.