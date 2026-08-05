Koma AK Partiyê civîna "Teklîfa Qanûnê ya ji bo Xurtkirina Piştevaniya Neteweyî û Yekparebûna Civakî" kir

Kemal Karadağ, İsa Toprak
05 Tebax 2026•Rojanekirin: 05 Tebax 2026
Koma Meclisê ya AK Partiyê ji bo guftûgokirina Teklîfa Qanûnê ya ji bo Xurtkirina Piştevaniya Neteweyî û Yekparebûna Civakî civiya.
Civînê bi serokatiya Serokê Komê Abdullah Guler û Cîgirserokê Giştî Efkan Ala bêyî çapemeniyê di saet 10.15an da dest pê kir.
Di civînê da parlamenter der barê Teklîfa Qanûnê ya ji bo Xurtkirina Piştevaniya Neteweyî û Yekparebûna Civakî da tên agahdarkirin.
Teklîf di çarçoveya Tirkiyeya Bêteror da hat amadekirin û tê plankirin ku îro ji bo Serokatiya Meclisê were pêşkêşkirin.
Beriya civînê Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê û Parlamenterê Hatayê Huseyîn Yayman hat Meclisê û daxuyanî da rojnamegeran. Yayman daxuyand ku ew wekî her demê bi îhtiyat û çakbîn in.
Yayman daxuyand ku saziyên dewletê dixebitin û wiha dewam kir, "Ev polîtîkayeke dewletê ye, înşellah Meclis wê verastkirineke ku wê 86 milyonî razî bike, wê çêke û bişopîne."
Serokê Komîsyona Edaletê ya Meclisê û Parlamenterê Stenbolê yê AK Partiyê Cuneyt Yuksel jî ragihand, dibe ku teklîfa qanûnê 7ê Tebaxê roja înê were rojeva komîsyonê.
Cîgirserokê Giştî yê AK Partiyê Efkan Ala jî wiha got, "Em ê koma xwe agahdar bikin, cardin binirxînin."
Civîn bêyî çapemeniyê dewam dike.