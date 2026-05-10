Keybanûya Belçîkayê Mathîlde wê di navbera 10-14ê Gulanê da bi heyeteke Mîsyona Aboriyê va serdana Tirkiyeyê bike

Muhammet Tarhan
10 Gulan 2026•Rojanekirin: 10 Gulan 2026
Keybanûya Belçîkayê Mathîlde di navbera 10-14ê Gulanê da bi heyeteke ku serokatiya wê dike ya "Mîsyona Aboriyê" va wê serdana Tirkiyeyê bike.
Li gorî agahiyên ku ji Wezareta Karên Derva hatin wergirtin, di heyeta Mîsyona Aboriyê ya ku wê serdana Tirkiyeyê bike da Alîkarê Serokwezîr û Wezîrê Karên Derva Maxîme Prevot, Wezîrê Parastinê Theo Franckenê ku ji bazirganiya derva ra jî berpirsiyar e, Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Paytext ya Brukselê Borîs Dîllîes, Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Flamanê Matthîas Dîependaele, Alîkarê Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Valonê Pîerre-Yves Jeholet û 428 nûnerên sektora taybet wê cî bigirin.
Tê payîn ku bi wesîleya serdana Mîsyona Aborî va têkiliyên di navbera Tirkiye û Belçîkayê da yên di van demên dawî da xurt bûne, hevkariya ku di qadên cûrbecûr da ya tê xwestin ku bêtir xurt bibin û têkiliyên aborî û bazirganiyê yên di navbera herdu welatan da bi berfirehî werin nîqaşkirin.
Di vê çarçoveyê da, ji bo ku di qadên vejen, parastin, dijîtal, asîmangerî, tenduristî, lojîstîk, teknolojî û bankavanîyê da hevkarî bên kirin û têkilî bên xurtkirin wezîrên herdu welatan wê hevdîtinan bikin.
Ji bilî vê, heyet wê li Stenbol û Enqereyê bi nunerên kamu û taybet ra jî hevdîtinan pêk bîne.
Li Belçîkayê qasî 300 hezar welatiyên Tirk dijîn ku feydeya wan digîhêje aborî û jiyana civakî ya welêt.