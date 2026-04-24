Keştiyên "Mîsyona Biharê ya Fîloya Gerdûnî ya Sumûd 2026ê" yên ji Îspanyayê derketin gihîştin Îtalyayê

Keştiyên ku Fîloya Gerdûnî ya Sumûdê pêk tînin ku bi mebesta şikandina eblûqeya Îsraîlê ya li ser Xezeyê û gihandina alîkariya mirovî bi piştevaniya saziyên civaka sivîl ên ji zêdetir 50 welatan, ji bo sefera duyemîn ji Îspanyayê derketin rê.
Keştiyên ku derketin rê digel yên ku li Îtalyayê amadekariyên xwe temam kirin gihîştin Bendera Siracusayê ya li Girava Sicîlyayê.
Belemên ku alayên Filistînê kişandibûn sitûnên xwe û bi motîfên taybet yên Filistînê hatine xemilandin berdestê êvarê gihîştin Bendera Siracusayê.
Piştevanên Filistînê yên li qeraxê deryayê li benderê, keştî bi tezahuratên "Filistîna Azad" pêşwazî kirin.